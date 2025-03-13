Политолог объяснил первое за четверть века появление Путина в военной форме

Появление Владимира Путина на совещании в Курской области в военной форме является сигналом об ужесточении позиции России в конфликте с Украиной. Такое мнение высказал политолог Евгений Минченко.

«То, что Владимир Путин во время посещения штаба в Курской области надел армейский камуфляж, — признак ужесточения позиции Москвы на предстоящих переговорах с США и, возможно, украинской стороной», — приводит его слова газета «Взгляд».

Эксперт отметил, что в ходе совещания Путин назвал действия ВСУ в российских приграничных регионах «актом терроризма».

«Военная форма на Верховном главнокомандующем — это демонстрация: реакция на преступления украинских боевиков должна быть жесткой», — уверен Минченко.

Самому политологу появление президента в камуфляже напоминало эпизод из 1999 года — тогда Путин надел форму во время визита в Дагестан, где проходила контртеррористическая операция.

Ранее мы писали о том, что Путин удивился размеру средней зарплаты в Москве.