Мария Захарова процитировала Библию после слов Аллы Пугачевой о Дудаеве

В недавнем интервью певица Алла Пугачева назвала террориста Джохара Дудаева «приличным и порядочным человеком». Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на слова знаменитости цитатой из Библии.

Захарова уверена, что в словах Примадонны нет мудрости. Представитель МИД призвала россиян не считать кого-либо «гуру» во всех вопросах и приписывать людям те качества, которых у них никогда не было.

«Если вы не хотите разочаровываться, не надо очаровываться. Ничего в этой фразе нет экстраординарного, мудрость заключается в том, что, как написано в Священном Писании, „не сотвори себе кумира“», — приводит слова Захаровой Радио Sputnik.

Представитель МИД заявила о необходимости трезво смотреть на вещи. Она считает, что умение хорошо танцевать или петь не делает человека специалистом в судьбах других людей.

Напомним, адвокат Александр Трещев намерен взыскать 1,5 млрд рублей с Аллы Пугачевой за слова о Дудаеве.

Ранее певица Вика Цыганова заявила, что уехавшая из России Алла Пугачева заслуживает сразу «10 иноагентских статусов» после первого за три года интервью.