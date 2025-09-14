С Аллы Пугачевой потребовали 1,5 млрд рублей из-за скандального интервью: детали судебного иска

Адвокат Александр Трещев подал иск в суд против певицы Аллы Пугачевой. Он намерен взыскать с нее 1,5 млрд рублей из-за высказываний в недавнем интервью. Подробности сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника, юрист обратил внимание на слова Аллы Борисовны о главе самопровозглашенной Ичкерии*(террористическая организация, запрещена в Российской Федерации) Джохаре Дудаеве. В интервью артистка восхваляла его и сожалела, что не смогла предотвратить его смерть. Кроме того, Трещев убежден, что в разговоре с журналисткой Пугачева выступила с критикой властей России и оскорбила ветеранов боевых действий.

Моральный вред юрист оценил на 1,5 млрд рублей. Он заверил, что в случае получения этих денег перечислит всю сумму на нужды ветеранов. Себе же он планирует оставить лишь 1 рубль.

Напомним, что в интервью Алла Пугачева впервые рассказала об эмиграции и заявила, что родина ее предала. Она подчеркнула, что изначально не планировала уезжать, а решение приняла в спешке.

Ранее Эдгард Запашный раскритиковал Пугачеву после интервью.