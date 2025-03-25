Маргарита Симоньян выразила соболезнования семьям погибших в ЛНР журналистов

Российская журналистка Маргарита Симоньян прокомментировала гибель своих коллег в Луганской Народной Республике. Пост с соболезнованиями она разместила в своем Telegram-канале.

«Вчера ВСУ ударили „Хаймарсами“ по ЛНР. Ровно по машине с российскими журналистами. Светлая память погибшим, соболезнования их коллегам и родным. Скорейшего выздоровления Никите», — написала Симоньян.

Напомним — в результате атаки украинской армии погибли корреспондент «Известий» Александр Федорчак, оператор и водитель телеканала «Звезда» Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели. Еще один сотрудник «Звезды» Никита Гольдин, которому Симоньян пожелала восстановления, был тяжело ранен.

Ранее Симоньян показала видеопризнание в любви, которое помогает ей в минуты отчаянья.