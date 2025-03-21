Симоньян показала видеопризнание в любви, которое помогает ей в минуты отчаянья

Глава RT Маргарита Симоньян показала, как справляется с отчаяньем, которое иногда накрывает ее. Журналистка опубликовала в своем Telegram-канале видео с ветераном Великой Отечественной войны.

Симоньян выложила ролик и сопроводила его текстом. В сообщении журналистка указала, что иногда ей хочется просто лежать и смотреть в полоток от отчаянья. Тогда ей на помощь приходят видео от поклонников с поддержкой.

«Бывают дни, когда накрывает отчаяние и думаешь, зачем вставать и идти, можно же просто лечь и смотреть в потолок. А потом ни с того ни с сего приходит вот такое видео от 102-летнего ветерана», — написала Маргарита.

На видео ветеран ВОВ заявил, что Симоньян — удивительный человек, способный даже свою красоту использовать в общении с людьми.

«Вас нельзя заменить на том месте, которое вы занимаете, а вы способны заменить любого, куда бы вас не направили. Вы очень и очень нравитесь мне, я в полном смысле слова люблю вас», — закончил свое обращение участник Великой Отечественной войны.

Ранее сообщалось, что Симоньян ежедневно читает молитву в связи с болезнью мужа Тиграна Кеосаяна. Он по-прежнему находится в больнице под присмотром врачей.