Опубликовано 24 марта 2025, 20:151 мин.
В зоне СВО погиб корреспондент «Известий» Александр Федорчак
Погибший в зоне СВО корреспондент «Известий» Федорчак накануне выпустил репортаж.
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В зоне специальной военной операции погиб корреспондент «Известий» Александр Федорчак. Накануне он выпустил свой последний сюжет.
О смерти сообщают «Известия».
По информации источника, Федорчак скончался 24 марта. Он работал в Харьковской области, а именно на купянском направлении. Накануне в эфир вышел последний сюжет журналиста.
Подробности случившегося не уточняются. «Известия», «РЕН ТВ», «Пятый канал» сменили логотипы на траурные после новости о смерти корреспондента.
Федорчак рассказывал о разных событиях: показывал работу российских бойцов, освещал, как выдворяли ВСУ из курского приграничья.
Ранее сообщалось о смерти корреспондента РИА Новости Ивана Сураева. Журналисту было 32 года.