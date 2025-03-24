В зоне СВО погиб корреспондент «Известий» Александр Федорчак

В зоне специальной военной операции погиб корреспондент «Известий» Александр Федорчак. Накануне он выпустил свой последний сюжет.

О смерти сообщают «Известия».

По информации источника, Федорчак скончался 24 марта. Он работал в Харьковской области, а именно на купянском направлении. Накануне в эфир вышел последний сюжет журналиста.

Подробности случившегося не уточняются. «Известия», «РЕН ТВ», «Пятый канал» сменили логотипы на траурные после новости о смерти корреспондента.

Федорчак рассказывал о разных событиях: показывал работу российских бойцов, освещал, как выдворяли ВСУ из курского приграничья.

Ранее сообщалось о смерти корреспондента РИА Новости Ивана Сураева. Журналисту было 32 года.