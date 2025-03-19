Коллеги осудили депутата, призвавшего женщин носить мини-юбки ради демографии

В городской думе Тарусы раскритиковали озвученный депутатом Евгением Руденко призыв к женщинам чаще носить короткие юбки ради «повышения рождаемости». Об этом пишет РБК.

Напомним — громкое заявление народный избранник сделал ранее на этой неделе. Пользователи Сети не оценили его предложение по достоинству.

«Депутатская комиссия рассмотрела «неэтичное поведение» Руденко, ему рекомендовали «впредь высказывания личного характера не заявлять от лица всех депутатов», — сказано в материале издания.

Ранее мы писали о том, что ведущая Яна Поплавская обвинила шоу «Маска» в пропаганде квадробинга и обратилась к парламенту.