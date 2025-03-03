«Закон депутатам лучше принять»: скандалившая с НТВ Яна Поплавская резко раскритиковала шоу «Маска»

Яна Поплавская резко высказалась о музыкальном шоу «Маска» на НТВ. В своем Telegram-канале звезда фильма «Про Красную Шапочку» обвинила проект в пропаганде квадробинга и призвала Госдуму обратить на это внимание.

В Госдуме заявили, что нашумевшая тема квадроберов (людей, имитирующих поведение животных) в РФ уже не актуальна. Заместитель председателя комитета Госдумы по культуре России Денис Майданов заявил, что закон о запрете пропаганды данного направления больше «не имеет смысла». Однако актриса не согласилась и предложила музыканту обратить внимание на шоу «Маска», в котором артисты выступают в образах животных.

По мнению Яны Поплавской, популярное на НТВ шоу пропагандирует нашумевшее течение среди подростков. Звезда фильма «Про Красную Шапочку» назвала проект «шоу квадроберов» и отметила, что вложенные в него «миллионы дают какой-то странный результат».

«Денис, включи НТВ и посмотри „Маску“. Собаки, коровы, обезьяны, капибары, птички и прочая живность, в которых переодеваются взрослые дяди и тети. Шоу квадроберов идет в прайм-тайм, жюри и ведущие — в восторге. Насчет телезрителей сомневаюсь», — заявила Яна Поплавская.

Актриса возмутилась тем, что «центральный российский канал культивирует культ квадроберов». Яна Поплавская добавила, что не может представить, чтобы Денис Майданов вышел на сцену в костюме «панды или капибары».

«Так что закон депутатам лучше все-таки принять», — заключила артистка.

Напомним, в мае 2024 года Яна Поплавская раскритиковала телеканал НТВ из-за шоу «Звезды» с участием Филиппа Киркорова и Александра Реввы. Актриса заявила, что при виде «пернатых и лживых физиономий» на федеральном телевидении ее «просто воротит, тошнит» и она хочет «навсегда сломать кнопку канала на пульте телевизора». В результате показ очередного выпуска проекта тогда был отменен.

Ранее сообщалось о том, что Яна Поплавская высказалась о возвращении на ТВ участников «голой» вечеринки. Артистка отметила, что «говорит про чудовище в перьях», не называя имен.