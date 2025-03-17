Депутат из Тарусы призвал женщин носить мини-юбки для «повышения рождаемости»

Депутат городской думы города Таруса в Калужской области Евгений Руденко призвал женщин чаще носить мини-юбки, чтобы улучшить отечественные демографические показатели. Соответствующее заявление он сделал в социальных сетях.

«Депутаты Тарусы просят тарусянок чаще надевать мини-юбки в солнечные дни для повышения демографии России», — написал он.

Идею оценили не все подписчики парламентария. Многие обвинили его в насаждении безнравственности и предположили, что он сам едва ли был рад видеть свою дочь в мини-юбке.

В ответ на критику Руденко сообщил, что «реальным ребятам» нравится, когда девушки «ходят в мини».

Ранее мы писали о том, что из Минпросвещения уволилась чиновница, предложившая улучшать рождаемость с помощью школьных дискотек.