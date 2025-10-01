Иностранцы скупают одежду с цитатами президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщает ТАСС.

В России продают одежду с высказываниями Владимира Путина. По информации источника, наибольшим спросом пользуется мерч с цитатой: «Вот мы с вами — команда, и вся страна у нас одна команда». Также среди покупателей востребована футболка «Next time in Moscow» — Путин произнес данную фразу на Аляске во время пресс-конференции с президентом США.

Отмечается, что чаще всего иностранцы приобретают одежду с цитатами: «Главное — добиться результата», «Надо обязательно смотреть в будущее», «Нравится, не нравится — терпи, моя красавица!». Как правило, футболки и толстовки выполнены в цветах российского триколора.

