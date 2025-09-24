Песков рассказал об отношениях Путина и Трампа

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью радио РБК рассказал о характере отношений между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. По словам представителя Кремля, лидеры двух стран относятся друг к другу с «уважением и теплом».

Песков отметил, что в целом общение между президентами происходит на «ты». Он подчеркнул, что такие отношения не мешают сторонам обсуждать острые вопросы, включая урегулирование конфликта на Украине, и открыто доносить друг до друга свои позиции.

Песков добавил, что как Путин, так и Трамп в первую очередь отстаивают интересы своих стран. Он также повторил известную позицию Москвы, заявив, что Владимир Путин неоднократно говорил о необходимости разрешить первопричины конфликта, однако со стороны США и европейских стран последовал «жесткий отказ».

