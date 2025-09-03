Владимир Путин назвал Дмитрия Пескова «лентяем»

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в КНР назвал своего пресс-секретаря Дмитрия Пескова «лентяем». Соответствующее заявление из уст главы государства прозвучало в ответ на слова Пескова о том, что пресс-подход может затянуться надолго.

«Владимир Владимирович, это может еще долго продолжаться», - сказал Песков.

В ответ Путин заявил: «Нет, сейчас мы будем заканчивать. Лентяй. Не хочет работать. Ничего не делает, стоит рядом, и то ленится».

На диалог Путина и Пескова обратил внимание Telegram-канал «Кровавая барыня».

Ранее пресс-секретарь президента заявил, что любимого кефира российского лидера хватит всем гражданам. Так он прокомментировал увеличение спроса на продукт после того, как им президент угостил журналиста Павла Зарубина, снимавшего документальный фильм «Россия. Кремль. Путин. 25 лет». Кефир нашли в холодильнике главы государства.