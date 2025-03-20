Эммануэль Макрон «заблудился» по пути на встречу европейских лидеров

Президент Франции Эммануэль Макрон не пришел на запланированную встречу лидеров фракции Renew Europe в Европейском парламенте, которая проходила накануне саммита Европейского Союза. Об этом пишет издание Euractiv.

«Макрон не смог прийти на встречу Renew перед саммитом, и официальные лица из группы не знают, где он», — сказано в материале.

Уточняется, что для французского лидера характерно держать в курсе о своем местоположении, хотя его отсутствие на подобных мероприятиях не является чем-то необычным. Елисейский дворец пока никак не комментировал отсутствие Макрона на встрече.

Известно, что лидеры стран Евросоюза в очередной раз соберутся в Брюсселе на саммит. 20 и 21 марта они планируют обсудить украинский конфликт и способы его урегулирования, обстановку на Ближнем Востоке, а также европейскую военную оборону и конкурентоспособность стран ЕС.

Ранее мы писали, что в Донецке на Масленицу сожгли чучела Макрона, Джонсона и фон дер Ляйен.

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