Власти Донецка решили отметить Масленицу в политическом ключе — во время праздничных мероприятий на одной из площадок были сожжены чучела президента Франции Эммануэля Макрона, бывшего главы британского правительства Бориса Джонсона и руководителя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Об этом сообщает РИА Новости.

«У нас сейчас проходит масленичная неделя, и как раз с четверга начинаются самые активные гуляния. Сейчас с ребятами устраивали праздник Масленицы, раздавали блины, бублики, теплый чай, и все это делали в центре города Донецка. Ну и какая же Масленица без сожжения чучел, поэтому мы решили сжечь вот таких врагов нашей страны, врагов России», — рассказал в беседе с агентством руководитель «Молодой гвардии Единой России» ДНР Сергей Добровольский.

Всех троих он охарактеризовал как «непослушных, нехороших товарищей».

Напомним — все трое политиков негативно относятся к России и участвовали в поставках оружия правящему на Украине режиму.

Ранее в окружении стилиста Сергея Зверева заявили, что украинский лидер и экс-комик Владимир Зеленский всегда ему завидовал.