Называвшая жену Эмманюэля Макрона мужчиной журналистка попросила убежище в России

Журналистка Наташа Рей, назвавшая мужчиной первую леди Франции Брижит Макрон, попросила политическое убежище в России. Об этом сообщил адвокат Франсуа Данглеан, представляющий интересы работницы СМИ.

По его словам, Рей попросила помощи у депутата Госдумы РФ Петра Толстого. Она рассказала российскому парламентарию, что подверглась юридическому преследованию во Франции и выразила надежду, что сможет найти убежище в Москве. При этом адвокат журналистки не уточнил, подавала ли она официальный запрос в российские ведомства или нет.

Данглеан также отметил, что Рей более трех лет занималась расследованием, чтобы выяснить, является ли официальная биография Брижит Тронье, достоверной. Однако подверглась во Франции преследованию. Никаких доказательств, что Брижит ранее могла быть мужчиной, журналистка не предоставила, сообщает mk.ru.

Напомним, информация о том, что Брижит Макрон трансгендерная* (Международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) женщина, стала распространяться в 2021 году. Рей утверждала, будто жена президента родилась мальчиком. Приводилось имя – Жан-Мишель Тронье. Тронье – это девичья фамилия Брижит.

Ранее во Франции вынесли приговор двум женщинам, назвавшим жену президента Эмманюэля Макрона мужчиной. Наташа Рей и Дельфин Жегусс заплатили за клевету 13,5 тыс. евро. Штраф за клевету для женщин составил 500 евро. Еще 8 тыс. евро – это компенсация первой леди страны и 5 тыс. евро – ее брату за моральный ущерб.

*Международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ