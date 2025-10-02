Эммануэль Макрон шлепнул по лицу премьера Албании после шутки о Дональде Трампе. Об этом сообщает Telegram-канал Minval — LIVE.

На саммите Европейского политического сообщества премьер-министр Албании Эди Рама пошутил об урегулированном конфликте Албании и Азербайджана, вспомнив оговорку Трампа. Он заявил, что его и Ильмаха Алиева следует поздравить с «мирной сделкой», «которую Трамп реализовал между Албанией и Азербайджаном». После чего все посмеялись, а Макрон шлепнул премьера Албании по лицу. Рама никак не отреагировал на поступок Эммануэля.

Напомним, Дональд Трамп перепутал названия Армении и Азербайджана, заявив, что ему удалось урегулировать конфликт «Абербайджана и Албании».

