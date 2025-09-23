Опубликовано 23 сентября 2025, 12:481 мин.
Макрон пожаловался Трампу на остановивших его полицейских
Президент Франции Макрон пожаловался Трампу, что его остановила полиция.
© Angelina Katsanis/Associated Press/East News
В Нью-Йорке произошел курьезный инцидент с участием двух президентов. Эммануэля Макрона, возвращавшегося со встречи в ООН, задержала американская полиция. Причина была в том, что дорогу перекрыли для кортежа действующего президента США Дональда Трампа. Подробности сообщает ИА Регнум.
Не желая долго ждать, Макрон вышел из машины и лично позвонил Трампу, чтобы урегулировать ситуацию.
«Представляете, я сейчас жду на улице, потому что для вас всё перекрыто», – пожаловался он.
В результате звонка улицу освободили довольно быстро, однако пройти смогли только пешеходы.
Ранее мы писали о том, что королева Камилла отогнала Кейт Миддлтон от Мелании Трамп во время визита в Британию.