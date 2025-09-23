Макрон пожаловался Трампу на остановивших его полицейских

В Нью-Йорке произошел курьезный инцидент с участием двух президентов. Эммануэля Макрона, возвращавшегося со встречи в ООН, задержала американская полиция. Причина была в том, что дорогу перекрыли для кортежа действующего президента США Дональда Трампа. Подробности сообщает ИА Регнум.

Не желая долго ждать, Макрон вышел из машины и лично позвонил Трампу, чтобы урегулировать ситуацию.

«Представляете, я сейчас жду на улице, потому что для вас всё перекрыто», – пожаловался он.

В результате звонка улицу освободили довольно быстро, однако пройти смогли только пешеходы.

