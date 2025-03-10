Выяснилось, сколько американцы платят за любовь Трампа к гольфу

Любовь президента США Дональда Трампа к гольфу уже влетела в копеечку американским налогоплательщикам — с момента его вступления в должность на игры было потрачено более 18 млн долларов бюджетных средств. Об этом пишет HuffPost.

Как напоминает издание, за свой первый срок политик использовал более 151 млн для оплаты спортивных занятий. Однако сейчас из-за роста цен траты существенно возросли — и к концу второй четырехлетки Трамп скорее всего превысит этот показатель.

Как отмечается, в стоимость мероприятий президента по игре в гольф входят перелет частным рейсом, сопроводительный кортеж, береговая охрана и патрульные катера, а также охрана на месте и специально обученные собаки, натасканные на взрывчатку.

Во время первой после вступления в должность поездки Трампа на принадлежащий ему гольф-курорт Doral репортеры спросили республиканца будет ли он играть в гольф.

«Нет. Я так не думаю. Я занят», — ответил он.

Два дня спустя были опубликованы фотографии, на которых президент бьет по шарам на игровом поле.

Недавно также выяснилось, сколько стоит ужин с Трампом.