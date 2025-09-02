Дочь лидера КНДР Ким Чен Ына впервые сопровождает отца во время поездки в Китай

Лидер КНДР Ким Чен Ын отправился в Китай вместе с дочерью Ким Чжу Э. Это первая зарубежная поездка, в которой она сопровождает отца.

Глава Северной Кореи прибыл на военный парад в Пекине на специальном поезде. В поездке его сопровождает дочь Ким Чжу Э, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Ранее Ким Чжу Э не бывала с отцом в зарубежных поездках. Наблюдатели оценивают ее присутствие в Китае как знаковое событие, выходящее за рамки частного семейного визита.

Напомним, руководитель КНДР примет участие в мероприятиях в честь 80-летия Победы во Второй мировой войне. Более того, он может встретиться с президентом России Владимиром Путиным в рамках проходящего в Китае саммита ШОС.

Ранее певец SHAMAN выступил перед Ким Чен Ыном на празднике в КНДР. Артист исполнил свои самые известные хиты — «Встанем» и «Моя Россия».