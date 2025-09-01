Председатель Северной Кореи Ким Чен Ын выехал на спецпоезде в Китай

Глава Северной Кореи Ким Чен Ын выехал в Китай на специальном поезде. Об этом сообщает информационное агентство Yonhap News.

Северокорейский лидер отправился в КНР в понедельник, 1 сентября. По словам источников, он прибудет в Пекин для официального визита уже завтра, во второй половине дня.

«Насколько я понимаю, председатель Ким Чен Ын выехал из Пхеньяна на поезде сегодня днем и находится в пути», — сообщил инсайдер северокорейскому информационному агентству.

Также, сообщается, что руководитель КНДР примет участие в мероприятиях в честь 80-летия Победы во Второй мировой войне. Более того, он может встретиться с президентом России Владимиром Путиным в рамках проходящего в Китае саммита ШОС.

Ким Чен Ын посетит Китай по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина.

Ранее мы сообщали о том, что президент Белоруссии Александр Лукашенко планировал отвезти на саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) несколько мешков картофеля в качестве подарка лидерам стран-участниц.