15 августа в Пхеньянском дворце спорта прошли памятные мероприятия, посвященные 80-летию освобождения Корейского полуострова от японского господства. На мероприятии выступил российский исполнитель SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов).

Дронов спел свои самые известные хиты — «Встанем» и «Моя Россия». 33-летний певец размахивал триколором, а после спустился к зрителям, вызвав у них восторженную реакцию, сообщает Центральное телеграфное агентство КНДР.

На празднике присутствовал лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, который поднялся со своего места во время композиции «Встанем». В зрительном зале также находился представитель российской Госдумы Вячеслав Володин.

В конце мероприятия всем выступившим на сцене в Пхеньяне артистам подарили цветочные венки.

