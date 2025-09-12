Депутат Колесник предложил принцу Гарри доказать смелость и вступить в ВСУ

Депутат Андрей Колесник предложил принцу Гарри доказать смелость и вступить в ВСУ. Об этом сообщает NEWS.ru.

Принц Гарри приехал в Киев и выразил желание помочь раненным бойцам ВСУ. Депутат Госдумы Колесник призвал его вступить в ряды Вооруженных сил Украины — поступок стал бы доказательством решительности принца.

«Раз принца Гарри так волнует судьба Украины, пусть он вступит в ряды ВСУ пилотом и лично продемонстрирует свою поддержку. В Ираке он же летал на вертолете, в каких-то спасательных операциях участвовал. Вот пусть здесь тоже поучаствует, если он такой смелый. А то он и швец, и жнец, и на дуде игрец, все он умеет», — высказался депутат.

По мнению Андрея, принц Гарри пиарится на политической ситуации между Россией и Украиной. Депутат назвал его поступок «некорректным».

