«Начнется перезагрузка»: что Владимир Жириновский предсказал о конфликте России и США

Партия ЛДПР опубликовала старую запись своего покойного лидера Владимира Жириновского, на которой он рассказывает, когда Россия и США смогут договорится, и что нужно для того, чтобы конфликт между Западом и Востоком, наконец, подошел к концу.

Об этом пишет Kp.ru.

Видеозапись сделана в мае 2018 года во время эфира политической программы на канале «Россия». Владимир Вольфович дал полный расклад на ближайшие годы. Задолго до начала СВО политик уже знал, к чему ведет ситуация на Украине.

Он также предвидел, что центр мира сместится с Запада на Восток.

«США нужно, чтобы все были в страхе. Им очень опасен Китай, но он будет особо опасен, условно, к 30-му году. Если к этому времени получат от нас ресурсы, туда дойдут новые газонефтепроводы, если мы поможем в военном деле», — сказал тогда Жириновский.

Политик также объясняет, почему Россия нашла нового союзника в лице Поднебесной.

«И вот здесь-то они (Запад, — прим. ред.) не понимают, что раз они угрожают нам, чтобы потом угрожать Китаю, Китай вынужден сближаться с нами. Да и нам неплохо иметь верного союзника. Но пока там делается ставка на военное решение всех этих вопросов. И нам это выгодно, именно в военном отношении мы всегда переиграть их можем. Когда поймут американцы, что Россию не разгромить, Китай не разгромить, тогда может быть начнется действительно перезагрузка», — объяснил Владимир Вольфович.

