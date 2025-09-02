Депутата Госдумы Андрея Гурулева обыскали в аэропорту, приняв за бойца СВО. Андрей рассказал о ситуации в Telegram-канале.

Депутат Госдумы раскритиковал работу службы досмотра в аэропорту Шереметьево, где бойцов СВО подвергают усиленным проверкам. Недавно его самого обыскали, увидев военную форму.

Сотрудники аэропорта объяснили свои действия тем, что бойцы СВО могут пронести с собой патроны.

«Я уточняю: «А у вас же рамки стоят, они все показывают?». Ответ — «Да, но рамка может не заметить». Это как так получается? Если человек в форме — надо обязательно шмонать», — высказался депутат Госдумы.

Инцидент произошел, когда депутат летел в Хабаровск. По его мнению, если боец СВО пронесет патроны, то, в первую очередь, вопросы должны возникать к сотрудникам аэропорта, отвечающим за безопасность.

«Но если у нас можно вот так просто пронести, то это не к бойцам претензия, а к организации досмотра. По этим вопросам мы, думаю, направим запросы в компетентные службы — пусть дадут ответы, почему так, и что собираются с этим делать», — резюмировал он.

