«Женщины не верили»: водитель с двумя половыми органами решил удалить один из них

Мужчина из Лос-Анджелеса живет с двумя половыми органами, но сейчас решил удалить один из них. Об этом сообщается на сайте mk.ru со ссылкой на New York Post.

По данным издания, житель работает водителем грузовика. Такая аномалия досталась ему при рождении. По его словам, это связано с дифаллией – врожденной аномалией развития мочеполовой системы, которая характеризуется удвоением полового члена.

Мужчина признался, что хотел использовать это в своих целях. Он пытался привлечь девушек этой аномалией, но интимный процесс не приносил ему никакого удовольствия.

«Женщины не верили, когда я говорил, что у меня два члена, но я отводил их в комнату и показывал», — говорит он.

Отмечается, что мужчина лишился девственности 24 года, поскольку с 12 лет сидел в тюрьме за убийство.

Американец рассказал, что уже устал терпеть дискомфорт во время интима и решил удалить один из половых органов.

Ранее сообщалось, что международные исследователи рассчитали среднюю длину полового органа россиянина. Мужчин по всему миру довольно часто волнует вопрос длины полового органа. Существует мнение, что, чем он больше, тем представитель сильного пола лучше любовник.

Еще одно исследование показало, что частый секс практикуют мужчины, которые «носят» половой орган в левой брючине.