Наилучшими любовниками назвали мужчин, которые «носят» половой орган в левой брючине

Голландский производитель нижнего белья провел исследование и выяснил, что мужчины, которые «носят» половой орган в левой брючине, в среднем занимаются сексом 2,5 раза в неделю. «Правши» делают это 1,4 раза.

Сексолог Фред Хупспас заявил, что данный феномен до сих пор не объяснили, а «левшей» и «правшей» примерно поровну.

«Левши» отличаются более сильной потребностью в сексе. Они не только чаще думают об интимной близости, но и реализуют свои желания. Отмечается, что половой контакт с таким мужчиной будет довольно быстрым.

«Правши» же практикуют долгий секс: они думают не только о себе, но и о потребностях партнерши, проявляют нежность.

Есть категория мужчин, которые «носят» пенис посередине. Однако такие представители сильного пола не являются темпераментными любовниками и к тому же «финишируют» слишком быстро.

Ранее мы писали о том, как определить размер мужского полового органа. Отмечалось, что на внушительные параметры может указывать размер ноги больше 45-го. Еще одним признаком длинного пениса называли высокий рост.