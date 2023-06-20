Международные исследователи рассчитали среднюю длину полового органа россиянина

Мужчин по всему миру довольно часто волнует вопрос длины полового органа. Существует мнение, что, чем он больше, тем представитель сильного пола лучше любовник. И хоть сексологи, и даже сами женщины ни раз опровергали эти слухи, ситуация от этого остается неизменной. Именно поэтому было проведено исследование, благодаря которому определилось, какой же все-таки размер пениса считается средним.

По результатам научной работы, опубликованной на портале WorldData, средняя длина полового члена у россиянина составляет 13,2 сантиметра. Таким образом, среди 88 стран Россия занимает 65 место. А вот на первом расположились жители Эквадора. Их половые органы в среднем – 17,6 сантиметров. Самые же небольшие гениталии оказались у мужчин из Камбоджа – 10,04 сантиметра.

Отметим, что россияне довольно часто обращаются за помощью к врачам, чтобы добавить длины своему пенису. Уролог Александр Белопольский эксклюзивно для «Страсти» рассказал, какие существуют действенные способы увеличить половой член. При этом он уточнил, что никаких волшебных кремов и мазей не существует, и, чтобы удовлетворить свои желания, пациентам необходимо соглашаться на операции.