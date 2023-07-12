Жаловался на боль: врачи вытащили из глаза мальчика 11 личинок мухи

В Турции 10-летний мальчик пожаловался на боль в левом глазу, а врачи обнаружили там страшную находку. Оказалось, что у ребенка было 11 личинок мухи. Об этом сообщается на сайте Lenta.Ru со ссылкой на портал Newsweek.

По данным источника, все произошло с жителем города Татван. Юный пациент несколько дней чувствовал боль в левом глазу, и родители отвели его к медикам. Осмотр у офтальмолога показал, что под левым веком у мальчика есть 11 живых личинок. Специалистам удалось вытащить их из глаза. Они прописали ребенку капли с антибиотиком и выписали.

Врачи считают, что личинки у мальчика могли появиться после того, как к нему в глаз залетела муха. Она могла отложить там яйца, из которых и появились личинки. Подобное заболевание называется офтальмомиаз. Пациенты обычно жалуются на ухудшение зрения, раздражение глазного яблока и боль.

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