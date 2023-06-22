«Беременный мужчина» из Индии прожил 36 лет с близнецом-паразитом в животе

В Индии мужчина не догадывался, что 36 лет носил у себя в животе брата-близнеца. Все это время он жил с огромным животом, пока не обратился к медикам. О необычной истории сообщает издание Daily Star.

Житель города Нагпур родился здоровым, но с детства замечал, что его живот больше, чем у остальных. Когда он вырос, ситуация не изменилась. Окружающие даже прозвали его «беременным мужчиной».

Бхагат терпел неудобства из-за своей особенности, вел скромную жизнь и работал на ферме. Он решил обратиться за медицинской помощью только, когда из-за огромной опухоли ему стало трудно дышать.

Пациента приняли в клинике в Мумбаи, где врачи ахнули от его вида. Сначала они думали, что новообразование находится в желудке мужчины и назначили операцию. Во время хирургического вмешательства они обнаружили неожиданное.

«Он просто засунул руку и сказал, что внутри много костей», – делится Бхагат.

По словам мужчины, потом врачи достали из его желудка одну конечность, другую, гениталии, волосы и даже челюсти. Выяснилось, что мужчина столкнулся с аномалией под названием «эмбрион в эмбрионе». В таких случаях брат-близнец развивается внутри человека как паразит.

Житель Индии не решился взглянуть на «комок волос и плоти», а хотел быстрее покинуть больницу. После восстановления он вернулся на работу.

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