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09:25, 06 июля 2023
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В Пакистане 30-летний мужчина заразился пожирающей мозг амебой и умер

В Пакистане 30-летний мужчина заразился пожирающей мозг амебой и умер

Фото: Freepik

В Пакистане 30-летний Мустафа Шафик стал четвертой жертвой редкой амебы Naegleria fowleri в стране. Она известна тем, что, попадая в организм человека, начинает буквально поедать его мозг. Об этом сообщает газета Pakistan Observer.

По информации источника, мужчина почувствовал недомогание и обратился за медицинской помощью. По симптомам все указывало на грипп: высокая температура, головная боль. Однако на обследовании в больнице выявили, что причиной плохого состояния являлась именно амеба. Спасти его уже не удалось. Пациент скончался.

Напомним, что подобный случай заражения уже встречался в США. Там от поедающей мозг амебы тоже умер мужчина. Предварительно, она могла проникнуть к нему в организм во время умывания или полоскания носа. Представители Департамента здравоохранения Флориды подчеркивали, что Naegleria fowleri можно заполучить только через носовые пазухи, поэтому при употреблении воды из-под крана никакой опасности ждать не стоит.

Ранее стало известно о заражении сибирской язвой в Туве. Россиянин рассказал, что заболел после того, как съел внутренности лошади. По его словам, он забил животное ради продажи, но взял себе немного органов, чтобы сварить их себе на ужин.

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