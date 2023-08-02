Пришлось танцевать втроем: друг жениха приковал его к себе наручниками и забыл ключи

В Дагестане друг жениха решил приковать его к себе наручниками, но случайно забыл ключи. Из-за этого молодым людям пришлось исполнять традиционный танец вместе. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным источника, товарищ мужчины воспользовался наручниками для того, чтобы будущего главу семьи не украли. Существует традиция, согласно которой невесту или жениха могут украсть. Тогда за них придется отдать выкуп. Делают это родственники или односельчане. Чтобы избежать оплаты, друг жениха решил приковать его к себе.

Единственное, о чем забыл молодой человек – взять ключи. Поэтому ему пришлось сопровождать молодых на празднике и даже исполнять традиционный танец вместе. Момент попал на видео, которое опубликовали в Сети. На кадрах в центре зала стоит невеста и ее жених с другом. Вокруг них кружатся танцоры, а они позируют втроем.

Отмечается, что позже гости смогли отыскать ключи и освободить мужчин друг от друга.

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