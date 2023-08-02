Опорочил честь и достоинство: полицейский напал на официанта на собственной свадьбе

17 июня в парк-отеле Щелковского района проходила свадьба. После торжества 23-летний жених, который работал в полиции, избил 16-летнего официанта. Недавно мужчину уволили. Об этом сообщает mk.ru.

Причиной такого поступка, по словам новоиспеченного мужа, стало агрессивное поведение сотрудника отеля. Для свадьбы полицейский взял в аренду шатер. Вечером 17 июня он позвонил администратору, желая рассчитаться за мероприятие. В это время в шатре уже убирались официанты.

Как только к мужчине подошел администратор, 16-летний практикующий официант начал задавать начальнику вопросы, не обращая внимания на гостя. Полицейскому это не понравилось.

Он отвел подростка в сторону и попросил его уйти. В ответ на это практикант замахнулся на мужчину, а сотрудник органов внутренних дел ударил его кулаком в голову. Молодой человек упал и на минуту потерял сознание. В этот момент полицейский успокоился, а через какое-то время участники конфликта уже дружно общались.

Со слов свидетелей произошедшего, подросток говорил, что чувствует себя нормально, и добавил, что просто перепутал мужчину с другим официантом, из-за чего так некрасиво поступил.

Затем в отель приехала мать практиканта. Она забрала сына и отвела его к травматологу. Врач диагностировал у юноши ушиб лица. На следующий день женщина еще раз обратилась к медикам. Тогда у подростка обнаружили закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.

Мать рассказала, что молодой человек сейчас проходит лечение в больнице, его состояние стабильное. А вот полицейского уволили из-за совершения проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел.

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