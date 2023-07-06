51-летняя актриса Марина Федункив вспомнила, как ее похитили на свадьбе вместо невесты

Марина Федункив является востребованной актрисой. Знаменитость не только снимается в топовых проектах, но и часто выступает в роли ведущей корпоративов. К слову, одно из таких мероприятий закончилось неприятным инцидентом для Марины.

В недавнем прошлом артистку пригласили вести свадьбу. По случайности знаменитость пришла на торжество в белом наряде, и это привело к тому, что ее перепутали с невестой и похитили. К счастью, ситуацию удалось уладить мирным путем. Вскоре «похитители» осознали свою ошибку и принесли Федункив извинения.

Также Марина призналась, что с детства любит ходить на свадьбы. «Нравилось наблюдать за людьми, за ситуациями, представлять себя на их месте, играть маленькую роль в их событии», — цитирует издание «7Дней.ru» высказывание актрисы.

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