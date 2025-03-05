Екатерина Мизулина пообещала раскрыть подробности личной жизни

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина во время выступления на женском форуме пообещала раскрыть подробности своей личной жизни. Сделать это она намерена в конце недели.

«Я стараюсь про личную жизнь ничего не рассказывать, и это связано с ситуацией угроз, которые поступают в мой адрес, с безопасностью. <…> Многое из этого я рассказывать не могу, но некоторые подробности вы, я думаю, что в конце этой недели уже узнаете», — приводит ее слова РИА Новости.

Мизулина отметила, что публикация контента требует от нее множества ограничений и подготовки — так, некоторые материалы выходят с задержкой в несколько дней, а для съемок ряда видео ей требуется специальная обстановка.

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