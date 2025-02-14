«Я останусь с тобой»: SHAMAN выпустил романтичный клип с Мизулиной в главной роли

Певец Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, опубликовал музыкальный клип, в котором снялся вместе с Екатериной Мизулиной. На кадрах артист и глава Лиги безопасного Интернета улыбались, обнимались и кружились в танце. Звезда назвал песню «Я останусь с тобой» саундтреком первой любви. Об этом сообщает ТАСС.

Артисты сыграли в музыкальном видео пару. А Ярослав рассказал, чему была посвящена композиция.

«Это самое большое счастье для артиста, когда его песни поют и идут с ними по жизни. А когда твоя песня становится саундтреком первого поцелуя с девушкой или танца с первой любовью, это ведь навсегда, на всю жизнь остается в сердце», – поделился исполнитель.

В клипе снялись не только знаменитости, но и 700 учеников московской школы. На кадрах ребята выглядели счастливыми и фотографировались с кумирами. Выбор учебного заведения был сделан после конкурса.

Ранее мы писали о том, что Екатерина Мизулина рассказала, когда раскроет отношения с певцом SHAMAN.