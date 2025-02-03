Певец SHAMAN и Екатерина Мизулина сделали вид, что поцеловались на публике

Российский исполнитель SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) и глава Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина изобразили нечто, похожее на поцелуй. Соответствующее видео распространяется в социальных сетях.

Все произошло, как утверждается, на встрече певца с учащимися одной из московских школ, куда две звезды пришли вместе. В какой-то момент Дронов наклонился к лицу Мизулиной и, прикрывшись ладонью, приблизился ртом к ее рту. Им скандировали «горько!». Оставалось ли между их губами пространство, установить не удалось. После этого оба весело рассмеялись.

На основе просмотра быстро ставшего популярным ролика нельзя сделать вывод о том, что предшествовало данной ситуации. Большинство пользователей Сети сходятся во мнении, что произошедшее похоже на поцелуй. На момент публикации никаких комментариев ни от Дронова, ни от Мизулиной не было.

Ранее мы писали о том, что «популярного во всем мире» SHAMAN предложили номинировать на премию «Грэмми».