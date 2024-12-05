34-летней преподавательнице угрожают увольнением из-за ярких волос

В Москве 34-летней преподавательнице угрожают увольнением из университета из-за ярких волос. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Россиянка преподает английский язык в одном из столичных институтов. В конце ноября у нее начались проблемы на работе из-за перекрашивания волос в малиновый цвет. После смены имиджа руководство заявило, что та стала выглядеть «максимально неприлично».

По словам педагога, ей поставили условие: либо она носит парик, либо перекрашивает волосы. Россиянка отметила, что не намерена идти на уступки, несмотря на возможное расторжение договора.

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