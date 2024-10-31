В Химках шестиклассница обвинила учительницу в избиении в школьном туалете

13-летняя школьница из Химок обвинила учительницу в избиении. По словам девочки, преподавательница напала на нее после урока по лепке. Об этом сообщает mk.ru.

Ученица шестого класса рассказала, что пошла в уборную, чтобы вымыть руки, и сотрудница школы отправилась за ней. Она отметила, что педагогу не понравилось ее поведение, поэтому она схватила ее за волосы и потянула на себя. После этого, со слов девочки, классная руководительница ударила ее в живот.

О произошедшем школьница сообщила матери. Администрация учебного учреждения изучила записи с камер видеонаблюдения, на которых было запечатлено только то, как педагог зашла в туалет вслед за несовершеннолетней. Также на теле девочки не были обнаружены ссадины.

Тем не менее, родительница пострадавшей обратилась в полицию. Она требует разбирательств. Она уверена, что учительница уже давно плохо относится к ее дочери.

На данный момент полиция проводит расследование. Пока оно не окончено, сотрудница школы будет отстранена от работы.

Ранее в Петербурге школьница попала в реанимацию после того, как устроила игры на подоконнике.