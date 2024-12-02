Учительница обиделась на школьницу и чуть не выбила ей книгой зуб

В Уфе между учительницей и восьмиклассницей произошел конфликт. Как сообщает Telegram-канал Baza, женщина обиделась на школьницу из-за смеха и бросила в нее книгу, разбив ей челюсть.

По данным источника, все началось с шутки учеников. Кто-то приклеил скотч к ручке двери. Когда учительница взялась за ручку, то прилипла. Она попыталась выкинуть его в урну, но он прилип к ее обуви. Один из ребят рассмеялся, девочка тоже усмехнулась. Это не оценила преподаватель.

Отмечается, что женщина бросила в лицо восьмикласснице скотч и приказала выбросить его в урну. Школьница ответила отказом, тогда учительница заявила, что ученица должна выйти из класса. По словам девочки, она начала собирать вещи, но женщина кинула в нее учебником, который попал в челюсть.

По данным источника, девочка обратилась в больницу, где у нее обнаружили ушиб нижней челюсти, ссадину слизистой нижней губы и травматический ушиб зубов. Школьница обратилась в полицию.

Отмечается, что женщина согласилась с тем, что был конфликт, но бросок учебником отрицает. По ее словам, она дала книгу школьнице в руки, и та вышла без травм.

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