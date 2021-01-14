Звезда «Великолепного века» Мерьем Узерли показала лицо новорожденной дочери

Новости о второй беременности актрисы появились в сентябре 2020 года. Тогда в интервью зарубежной прессе она обмолвилась, что находится на пятом месяце беременности. Знаменитость всячески старалась не показывать изменившуюся фигуру, она прятала ее под одеждой и принимала довольно-таки выгодные позы на фото, по которым было трудно определить счастливое положение.

В конце декабря Мерьем показала кадры стильной фотосессии в пеньюаре, где не стала скрывать большой живот. В начале января своем аккаунте в Instagram звезда поделилась первыми кадрами из родильного дома с новорожденной малышкой. «Дорогая моя Лили Кои… Лара Джемайма, мы с папой так рады приветствовать тебя в нашей семье. Мы так счастливы, что ты присоединилась к нам… Будь бесконечно под защитой», — подписала фотографии новоиспеченная мамочка.

Об отце второго ребенка Узерли предпочитает не распространяться. Известно лишь, что он американец и ради любимой перебрался в Берлин. Предложение руки и сердца Мерьем он уже сделал, но она не торопится под венец, так как хочет пышную свадьбу, а обстоятельства пока не позволяют. У звезды также подрастает шестилетняя дочь Лара, отцом которой является турецкий бизнесмен Джан Атеш.