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Дикий ангел в кокошнике: Наталья Орейро представила новый клип и нашла себе русского мужа

41-летняя Наталья Орейро представила клип United by Love.

Новая песня Натальи Орейро United by Love обещает стать неофициальным гимном Чемпионата Мира по футболу, который пройдет в 2018 году в России. В клипе на эту композицию звезда сериала «Дикий ангел» примерила образ русской красавицы, а на днях — нашла себе «русского мужа».

Премьера красочного клипа состоялась в эту субботу, 9 июня. По сюжету красавица-брюнетка и ее сын мечтают о поездке в Россию — страну из волшебного снежного шара, и в итоге их мечта сбывается.

Наталья и сама давно является поклонницей нашей страны. Она знает несколько фраз, а на днях выяснилось, что у нее здесь есть русский муж. Выяснилось, что популярный певец Стас Костюшкин — вылитый муж Натальи, лидер группы Divididos Рикардо Мольо.

Фото: кадры из клипа, instagram

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