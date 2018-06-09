Дикий ангел в кокошнике: Наталья Орейро представила новый клип и нашла себе русского мужа

Новая песня Натальи Орейро United by Love обещает стать неофициальным гимном Чемпионата Мира по футболу, который пройдет в 2018 году в России. В клипе на эту композицию звезда сериала «Дикий ангел» примерила образ русской красавицы, а на днях — нашла себе «русского мужа».

Премьера красочного клипа состоялась в эту субботу, 9 июня. По сюжету красавица-брюнетка и ее сын мечтают о поездке в Россию — страну из волшебного снежного шара, и в итоге их мечта сбывается.