23-летняя актриса Софи Тернер и 30-летний музыкант Джо Джонас впервые станут родителями, сообщают иностранные СМИ. Источником информации стал таблоид Just Jared. «Софи и Джо держат это в секрете, но их друзья и родственники очень рады за них», — цитирует пресса. Официального подтверждения пока нет, опровержений — тоже. Однако фигура актрисы претерпела некоторые изменения, что доказывают недавние фото (см. в галерее). О романе Софи и Джо стало известно в 2016 году, в октябре 2017 молодые люди сообщили о помолвке. Они поженились 1 мая в Лас-Вегасе. Позже во Франции, в замке Château de Tourreau они устроили пышный праздник в честь этого события. Фото: instagram, globallookpressПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!