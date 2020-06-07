Звезда «Форсажа» разошлась с мужем спустя 13 лет брака
Фото: AUG/face to face/Globallookpress
40-летняя актриса Джордана Брюстер и ее 48-летний супруг, продюсер Эндрю Форм, решили расстаться. Об этом сообщает People со ссылкой на осведомленный источник из окружения звезды «Форсажа»: «Они с уважением относятся друг к другу. И продолжают со всей ответственностью и любовью исполнять свои родительские обязанности, воспитывая вместе двух своих детей». Инсайдер уточняет, что супруги разъехались некоторое время назад и в данный момент находятся в состоянии «вежливого расставания». Никаких официальных комментариев по этому поводу пара пока не давала.
Фото: Mayer/face to face/Globallookpress
Джордана Брюстер и Эндрю Форм познакомились в 2005 году на съемочной площадке фильма «Техасская резня безнопилой: Начало». Спустя два года пара устроила закрытую свадебную церемонию на одном из островов в Карибском море. У супругов есть двое сыновей — 6-летний Джулиан и 4-летний Роуэн, рожденные суррогатной матерью.
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Фото: Globallookpress
Видео: YouTube/Universal Pictures Russia
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