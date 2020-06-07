Звезда «Форсажа» разошлась с мужем спустя 13 лет брака

Джордана Брюстер и Эндрю Форм познакомились в 2005 году на съемочной площадке фильма «Техасская резня безнопилой: Начало». Спустя два года пара устроила закрытую свадебную церемонию на одном из островов в Карибском море. У супругов есть двое сыновей — 6-летний Джулиан и 4-летний Роуэн, рожденные суррогатной матерью.

Ранее Passion.ru сообщал, что вынужденную самоизоляцию не выдержали Джулия Робертс и ее супруг Дэнни Модер, а здесь вы можете узнать, чьи еще отношения разрушил коронавирус.

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