СМИ: Джулия Робертс разводится с мужем спустя 18 лет брака
Фото: Keith Mayhew/SOPA Images via ZUMA Wire
Западные таблоиды сообщили, что голливудская актриса Джулия Робертс намерена развестись со своим мужем, оператором Дэнни Модером, спустя 18 лет брака. Источник из окружения звезды рассказал новозеландскому изданию Woman’s Day, что карантин из-за коронавируса негативно отразился на и без того трещащих по швам отношениях пары: «Джулия уже несколько недель прячется в Таосе (город в штате Нью-Мексико — прим.ред.), хотя она не очень многим об этом рассказывала. Из того, что я слышал, Дэнни остался в их доме в Малибу с детьми. Некоторое время они пытались сохранить брак, но когда Лос-Анджелес закрыли, они застряли в одном доме 24/7. Дэнни даже не мог заняться серфингом, чтобы выпустить пар, так как пляж был закрыт. Я бы не хотел быть мухой на стене в этом доме».
Внимательные пользователи Сети обратили внимание на то, что в Instagram супругов уже давно не появляются счастливые совместные снимки. Однако официальных комментариев по этому поводу актриса и ее супруг пока не давали.
Фото: East News
Стоит отметить, что изначально отношения Джулии Робертс и Дэнни Модера не были гладкими. Первая супруга оператора, визажист Вера Стейнберг, была немало обижена на него, поэтому не сразу согласилась дать развод. В 2002 году Джулия и Дэнни поженились, а спустя два года после свадьбы на свет появились двойняшки Хэзер и Финн. В 2007 году родился третий ребенок пары – сын Генри.
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Фото: Globallookpress, East News, Getty Images
Видео: YouTube
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