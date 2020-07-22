Золотое кольцо на безымянном пальце: Роберт Паттинсон и Сьюки Уотерхаус поженились?
Фото: Getty Images
Поклонники 34-летнего Роберта Паттинсона и 28-летней Сьюки Уотерхаус принялись поздравлять их с помолвкой. Пара старается держать свои отношения в тайне, актер с моделью стараются не «светиться» вместе даже на светских тусовках. Поэтому сообщение Daily Mail о возможной помолвке или даже свадьбе знаменитостей их фанаты восприняли с воодушевлением.
Таблоид рассказал, что Паттинсона и Уотерхаус засняли во время прогулки, и на руке девушки — на том самом пальце — блестело золотое кольцо.
Справедливости ради стоит отметить, что модель и раньше показывала кольца на безымянном пальце левой руки.
Напомним, западная пресса полгода назад уже поздравляла знаменитостей с помолвкой. Тогда папарацци сфотографировали пару в одном из баров Лондона, где Роберт и Сьюки отмечали что-то в компании друзей. Издание уверяло, что друзья Паттинсона и Уотерхаус сообщали об их обручении.
У Роберта Паттинсона был трехлетний роман с коллегой по «Сумеркам» Кристен Стюарт. Но после актриса ушла от Роберта к режиссеру Руперту Сандерсу. Затем «самый красивый мужчина» встречался с певицей FKA twigs, они даже успели обручиться, но вскоре актер помолвку разорвал.
Сьюки Уотерхаус до Паттинсона встречалась с Брэдли Купером, Диего Луной и музыкантом Майлзом Кейном.
Фото: Instagram Сьюки Уотрехаус, Getty Images, East News
Видео: youtube-канал Smasher
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