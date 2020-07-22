Золотое кольцо на безымянном пальце: Роберт Паттинсон и Сьюки Уотерхаус поженились?

Поклонники 34-летнего Роберта Паттинсона и 28-летней Сьюки Уотерхаус принялись поздравлять их с помолвкой. Пара старается держать свои отношения в тайне, актер с моделью стараются не «светиться» вместе даже на светских тусовках. Поэтому сообщение Daily Mail о возможной помолвке или даже свадьбе знаменитостей их фанаты восприняли с воодушевлением.

Таблоид рассказал, что Паттинсона и Уотерхаус засняли во время прогулки, и на руке девушки — на том самом пальце — блестело золотое кольцо.

Справедливости ради стоит отметить, что модель и раньше показывала кольца на безымянном пальце левой руки.