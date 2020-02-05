33-летнего Роберта Паттинсона признали самым красивым в мире актером

Математически посчитали, что параметры Паттисона близки к идеалу на 92%. Раньше самым красивым считался Джордж Клуни. Теперь он занимает пятое место рейтинга из-за возрастных изменений лица.

Вторым по идеальной красоте стал звезда «Ведьмака» — 36-летний Генри Кавилл (91,64%), а Брэдли Купер оказался на третьей строчке рейтинга (91%).