33-летнего Роберта Паттинсона признали самым красивым в мире актером
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Фото: Getty Images
Роберт Паттинсон стал самым красивым в мире актером, которого выбирали на основе принципов золотого сечения, сообщает издание The Sun.
Математически посчитали, что параметры Паттисона близки к идеалу на 92%. Раньше самым красивым считался Джордж Клуни. Теперь он занимает пятое место рейтинга из-за возрастных изменений лица.
Вторым по идеальной красоте стал звезда «Ведьмака» — 36-летний Генри Кавилл (91,64%), а Брэдли Купер оказался на третьей строчке рейтинга (91%).
Секс-символ многих десятилетий Брэд Питт занял лишь четвертое место среди самых известных красавцев.
Фото: Getty Images
Красивых актеров «изучали» с помощью компьютерных технологий, возглавлял исследование руководитель центра косметической и пластической хирургии в Лондоне доктор Джулиан Де Силва. В октябре 2019 года доктор назвал внешность модели Беллы Хадид наиболее близкой к идеалу.
Фото: East News, Getty Images
Видео: Smasher
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