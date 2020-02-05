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33-летнего Роберта Паттинсона признали самым красивым в мире актером

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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Роберт Паттинсон

Фото: Getty Images

Звезда «Сумерек» обошел в рейтинге таких похитителей женских сердец, как Генри Кавилл, Брэдли Купер и Брэд Питт.

Роберт Паттинсон стал самым красивым в мире актером, которого выбирали на основе принципов золотого сечения, сообщает издание The Sun.

Роберт Паттинсон в трейлере нового фильма о Бэтмене

Математически посчитали, что параметры Паттисона близки к идеалу на 92%. Раньше самым красивым считался Джордж Клуни. Теперь он занимает пятое место рейтинга из-за возрастных изменений лица.

Вторым по идеальной красоте стал звезда «Ведьмака» — 36-летний Генри Кавилл (91,64%), а Брэдли Купер оказался на третьей строчке рейтинга (91%).

Генри Кавилл
Getty Images
Брэдли Купер
Getty Images

Секс-символ многих десятилетий Брэд Питт занял лишь четвертое место среди самых известных красавцев.

Брэд Питт

Фото: Getty Images

Красивых актеров «изучали» с помощью компьютерных технологий, возглавлял исследование руководитель центра косметической и пластической хирургии в Лондоне доктор Джулиан Де Силва. В октябре 2019 года доктор назвал внешность модели Беллы Хадид наиболее близкой к идеалу.

Фото: East News, Getty Images

Видео: Smasher

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