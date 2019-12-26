Британский таблоид сообщил о помолвке Роберта Паттинсона и модели Сьюки Уотерхаус

Таблоид также со ссылкой на свои источники пишет, что Роберт в ближайшее время намерен просить руки любимой девушки у ее родителей. Паттинсон все чаще прилетает в Лондон, где живет и работает его 27-летняя возлюбленная.

В прошлом Роберт Паттинсон три года встречался с коллегой по «Сумеркам» Кристен Стюарт. В 2012 году их роман подтвердился официально, то только когда стало известно, что Кристен изменила Роберту с режиссером Рупертом Сандерсом.

В 2014 году у Паттинсона начался роман с певицей FKA twigs, они даже успели обручиться, но актер после помолвку разорвал.

Сьюки Уотерхаус до Роберта встречалась с Брэдли Купером, Диего Луной и музыкантом Майлзом Кейном.