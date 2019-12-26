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Британский таблоид сообщил о помолвке Роберта Паттинсона и модели Сьюки Уотерхаус

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Слайд, который
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Роберт Паттинсон

Фото: EAST NEWS

Влюбленные встречаются больше года.

Британский таблоид Daily Mail сообщил, что звезда «Сумерек» — 33-летний Роберт Паттинсон либо уже обручился со своей подругой — моделью и актрисой Сьюки Уотерхаус, либо сделает это в ближайшее время.

Уличные фотографы засняли пару в одном из баров Лондона, где Роберт и Сьюки отмечали что-то в компании друзей. В этом же месте в прошлом году состоялось первое свидание пары. Издание уверяет, что друзья Паттинсона и Уотерхаус говорили, что они обручатся на рождественских каникулах.

Роберт и Сьюки в 2018 году

Фото: EAST NEWS

Таблоид также со ссылкой на свои источники пишет, что Роберт в ближайшее время намерен просить руки любимой девушки у ее родителей. Паттинсон все чаще прилетает в Лондон, где живет и работает его 27-летняя возлюбленная.

В прошлом Роберт Паттинсон три года встречался с коллегой по «Сумеркам» Кристен Стюарт. В 2012 году их роман подтвердился официально, то только когда стало известно, что Кристен изменила Роберту с режиссером Рупертом Сандерсом.

В 2014 году у Паттинсона начался роман с певицей FKA twigs, они даже успели обручиться, но актер после помолвку разорвал.

Сьюки Уотерхаус до Роберта встречалась с Брэдли Купером, Диего Луной и музыкантом Майлзом Кейном.

Фото: East News, Getty Images, Instagram

Видео: Instagram

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