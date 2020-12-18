Женщина лишилась квартиры после обращения в ломбард

Даже узнав, что квартиру хотят продать на торгах, женщина не спешила погашать свою задолженность. В итоге приставы наложили на имущество арест. Сейчас квартиру готовят к продаже.

Ранее житель Колумбии в одночасье стал обладателем более 3,5 миллиона долларов США после того, как купил лотерейный билет в аптеке. Колумбиец из города Медельин выиграл 3 561 360 долларов США (270,6 миллиона рублей). Везунчик «проживает в Городе вечной весны».

Кроме того, жительница Австралии обнаружила, что ключ к богатству полгода висел на ее холодильнике. Билет, принесший ее владелице джекпот в 200 тысяч австралийских долларов (10,9 миллиона рублей), был куплен еще в апреле.