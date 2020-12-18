Женщина лишилась квартиры после обращения в ломбард
Как уточнили в ведомстве, женщина обратилась в ломбард, чтобы занять 165 тысяч рублей. В залог она оставила однокомнатную квартиру. Долг в установленное время горожанка не вернула. Общая сумма займа выросла до 300 тысяч рублей. После того как кредитор обратился в суд, было взыскано заложенное имущество — недвижимость.
Даже узнав, что квартиру хотят продать на торгах, женщина не спешила погашать свою задолженность. В итоге приставы наложили на имущество арест. Сейчас квартиру готовят к продаже.
Ранее житель Колумбии в одночасье стал обладателем более 3,5 миллиона долларов США после того, как купил лотерейный билет в аптеке. Колумбиец из города Медельин выиграл 3 561 360 долларов США (270,6 миллиона рублей). Везунчик «проживает в Городе вечной весны».
Кроме того, жительница Австралии обнаружила, что ключ к богатству полгода висел на ее холодильнике. Билет, принесший ее владелице джекпот в 200 тысяч австралийских долларов (10,9 миллиона рублей), был куплен еще в апреле.
Фото: pexels.com
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