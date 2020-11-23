Мужчина выиграл джекпот в 3,5 миллиона долларов после похода в аптеку
Фото: pexels.com
Колумбиец из города Медельин выиграл 3 561 360 долларов США (270,6 миллиона рублей). Как сообщили организаторы лотереи Baloto Revancha в Twitter, везунчик «проживает в городе вечной весны». Других подробностей о колумбийце раскрывать не стали.
Ранее жительница Австралии обнаружила, что ключ к богатству полгода висел на ее холодильнике. Билет, принесший ее владелице джекпот в 200 тысяч австралийских долларов (10,9 миллиона рублей), был куплен еще в апреле.
Тогда австралийка повесила его на холодильник и забыла о нем. В результате прошедшего 28 апреля розыгрыша купленный ею билет принес семье богатство, однако радостную новость они узнали только спустя шесть месяцев.
Также мы рассказывали о том, как женщина доверилась интуиции и сорвала джекпот в 20 миллионов рублей. Американка из города Колумбия, штат Южная Каролина, которая не захотела называть своего имени, призналась, что купила лотерейный билет, когда была в депрессии. При этом девушку не покидало ощущение, что скоро все изменится. Американка решила довериться интуиции и приобрела билет моментальной лотереи за десять долларов (790 рублей). Стерев защитный слой на бумаге, она не поверила глазам.
Фото: Instagram/ @maxgalkinru
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