Мужчина выиграл джекпот в 3,5 миллиона долларов после похода в аптеку

Ранее жительница Австралии обнаружила, что ключ к богатству полгода висел на ее холодильнике. Билет, принесший ее владелице джекпот в 200 тысяч австралийских долларов (10,9 миллиона рублей), был куплен еще в апреле.

Тогда австралийка повесила его на холодильник и забыла о нем. В результате прошедшего 28 апреля розыгрыша купленный ею билет принес семье богатство, однако радостную новость они узнали только спустя шесть месяцев.

Также мы рассказывали о том, как женщина доверилась интуиции и сорвала джекпот в 20 миллионов рублей. Американка из города Колумбия, штат Южная Каролина, которая не захотела называть своего имени, призналась, что купила лотерейный билет, когда была в депрессии. При этом девушку не покидало ощущение, что скоро все изменится. Американка решила довериться интуиции и приобрела билет моментальной лотереи за десять долларов (790 рублей). Стерев защитный слой на бумаге, она не поверила глазам.