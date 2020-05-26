Жена Александра Реввы беременна в третий раз?

«Шо? Опять?)))», «Будет пополнение?», «Кто-то скоро станет папой», «Можно поздравить? Сыночка хотите?», «Поздравляем с третьим бебиком», «#Досиделсядома», «Это шутка?! Или все же правда?!», «Вы так классно смотритесь вместе», «Ахахах, Артур красава», «Вот теперь сиди и думай. Или правда ждёт пополнение или шутка. Ну посмотрим через 9 месяцев», — поздравляют подписчики.

Александр и Анжелика Ревва вместе более 15 лет, они поженились в апреле 2007 года, и сейчас воспитывают двух дочек — Алису и Амели. «Это была Любовь с первого взгляда», — рассказывал артист.

В январе 2020 года пара сыграла четвертую свадьбу на Мальдивах.